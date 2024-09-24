شكرا لقرائتكم خبر عن ختام اختبارات كابيتانو مصر بمحافظة بنى سويف بحضور الصقر أحمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة بنى سويف ختام اختبارات كرة القدم استعدادا لانطلاق الموسم الثالث من عمر برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، بمشاركة الصقر أحمد حسن.

وقال أحمد حسن خلال تواجده فى الاختبارات بمحافظة بنى سويف إنه يتمنى ظهور مواهب متميزة من هذه المحافظة وغيرها من جميع محافظات مصر بعدما أصبحت لدى الجميع فرصة لتقديم ما لديهم من مهارات.

وبدأت فعاليات الاختبارات بتسجيل اللاعبين لأسمائهم وتقديم الأوراق المطلوبة من اللجنة المشرفة على الاختبار، وفى مقدمتها شهادة ميلاد اللاعب وعقب الانتهاء من التسجيل يخضع اللاعبين للكشف الطبى وفحص طبى كامل لدى اللجنة الطبية المتواجدة باستمرار فى مكان الاختبار، وبعدها يتم قياس الوزن والطول للاعبين.

جدير بالذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" بدأ في عام 2022 واستمر لمدة 3 مواسم مستهدفة الناشئين في عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، وأن البرنامج أعد لاكتشاف المواهب الكروية من صغار السن، ويعد الأول من نوعه في مصر، ويقبل الناشئين الموسم الثالث من برنامج كابيتانو مصر 2024 من مواليد 2010.