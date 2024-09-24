شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم دلفى فى ثان جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فريق دلفى بنتيجة 38-18، فى الجولة الثانية من دورى محترفين كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025.

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز الأول على المعادى الجمعة الماضية ، حيث يدخل الجهاز الفنى و اللاعبون بعد غدا الخميس معسكر الإعداد للسوبر جلوب.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق الجمعة الماضية والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر انطلاقه 27 من نفس الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.