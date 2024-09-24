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علا الشافعي تُهدي حسام عاشور درع ”الخليج 365”.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر تصوير حسين طلال

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 05:43 م

كرم الخليج 365 حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، ومنحته درع التكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، حيث زار حسام عاشور مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله قيادات الجريدة في مقدمتهم علا الشافعي رئيس التحرير وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي، وعاطف العربي مدير تحرير قطاع .

وأشاد حسام عاشور بالأداء المهني المتميز لمؤسسة الخليج 365 ، وقدم التهنئة والشكر للزملاء في الجريدة على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث التي شهدها البلاد على جميع الأصعدة.

واطّلع نجم الأهلي الأسبق على سير العمل فى صالة تحرير ”الخليج 365”، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكداً أنه يتابع كل جديد عن الاخبار فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف حسام عاشور خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى ، رأي فيها الاحترافية والالتزام المهنى والاداء الجماعى والمعلومات المؤكدة ، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.

الخليج 365 يكرم حسام عاشور
الخليج 365 يكرم حسام عاشور

 

حسام عاشور يتسلم درع الخليج 365
حسام عاشور يتسلم درع الخليج 365

 

 

عاشور مع حسام الحاج
عاشور مع حسام الحاج

 

عاشور مع محمد عراقي
عاشور مع محمد عراقي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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