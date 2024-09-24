شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهلاوية يترقبون الظهور الأول فى القمة بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى الظهور الأول فى لقاءات القمة أمام الزمالك عندما يجتمع القطبين مساء الجمعة على استاد المملكة أرينا فى كأس السوبر الأفريقى، باعتبار أن الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية.

ويمنى كل من يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري وعمر الساعي النفس من أجل التواجد في لقاء ديربي القاهرة المقبل، لاسيما وأن الرباعي انضم إلى القلعة الحمراء في الصيف الجاري، ويرغبون في الحصول على الفرصة وتقديم أوراق اعتمادهم.

واكتفى الأهلي بأربعة صفقات تم إبرامها في الصيف الحالي، وقد يتم غلق الميركاتو الصيفي بالنسبة للفريق الأحمر على هذا الرباعي، ما لم تطرأ أى متغيرات جديدة تغير من خطط النادي، لاسيما مع قرار لجنة التخطيط بتأجيل التعاقد مع الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل.

أشرف داري

انضم إلى الأهلي في الصيف الجاري قادما من بريست الفرنسي ويترقب ظهوره الأول في لقاءات القمة.

يوسف أيمن

انضم إلى الأهلي في الصيف الجاري قادما من الدحيل القطري ويترقب ظهوره الأول في لقاءات القمة.

يحيى عطية الله

انضم إلى الأهلي في الصيف الجاري قادما من سوتشي الروسي ويترقب ظهوره الأول في لقاءات القمة.

عمر الساعي

انضم إلى الأهلي في الصيف الجاري قادما من الإسماعيلي ويترقب ظهوره الأول في لقاءات القمة.