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حسام عاشور نجم النادى الأهلى السابق يزور ”الخليج 365”

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر ـ تصوير حسين طلال

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:40 م

زار حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله قيادات الجريدة في مقدمتهم علا الشافعى رئيس التحرير وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى، وعاطف العربى مدير تحرير قطاع .

وأشاد حسام عاشور بالأداء المهني المتميز لمؤسسة الخليج 365، وقدم التهنئة والشكر للزملاء في الجريدة على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث التي شهدتها البلاد على جميع الأصعدة.

واطّلع نجم الأهلي الأسبق على سير العمل فى صالة تحرير ”الخليج 365”، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكداً أنه يتابع كل جديد عن الأخبار فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف حسام عاشور خلال زيارته أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، رأى فيها الاحترافية والالتزام المهنى والأداء الجماعى والمعلومات المؤكدة، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.

حسام عاشور في الخليج 365
حسام عاشور في الخليج 365

 

حسام عاشور في تليفزيون الخليج 365
حسام عاشور في تليفزيون الخليج 365

 

حسام عاشور في جول بموقع الخليج 365
حسام عاشور في جول بموقع الخليج 365

 

حسام عاشور في جولة الخليج 365
حسام عاشور في جولة الخليج 365

 

حسام عاشور مع الزملاء في قسم الفن
حسام عاشور مع الزملاء في قسم الفن

 

حسام عاشور مع عبد الفتاح عبد المنعم و محمود جاد وعاطف العربي ومدحت وهبة
حسام عاشور مع عبد الفتاح عبد المنعم و محمود جاد وعاطف العربي ومدحت وهبة

 

حسام عاشور مع فاطمة محفوظ
حسام عاشور مع فاطمة محفوظ

 

حسام عاشور مع قسم الرياضة
حسام عاشور مع قسم الرياضة

 

حسام عاشور مع مدحت وهبة
حسام عاشور مع مدحت وهبة

 

عاشور مع الزميلة لميس محمد
عاشور مع الزميلة لميس محمد

 

عاشور مع محمد رشاد
عاشور مع محمد رشاد

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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