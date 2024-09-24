"الزمالك اعترض عليه".. كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة السوبر رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي، اسم طاقم التحكيم، الذي يدير مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبلة، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

وتقرر أن يدير مباراة السوبر الأفريقي، طاقم تحكيم بقيادة الليبي معتز الشلماني، بمساعدة مواطنه عطية محمد (مساعد أول) والتونسي خليل الحساني (مساعد ثاني).

وسيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا رابعًا في هذه المباراة ، وفي تقنية الفيديو الحكمة أخونا ماكاليما.

وشهدت الساعات الماضية، اعتراض نادي الزمالك على الحكم الليبي، حيث طال أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي الأبيض، تغيير الحكم مؤكدا أنه أقل من هذه المباراة.

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