"ارتدى قميص لم يكشف عنه".. الزمالك يُغادر إلى السعودية لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

غادرت بعثة فريق الزمالك عصر اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة إلى السعودية؛ حيث مواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وظهر لاعبو الزمالك بقميص لونه أخضر من تصميم شركة ذات المسؤولة عن توريد ملابس فرق النادي.

وكان الزمالك قد كشف عن قميصين سيخوض بهما مباراة السوبر الأفريقي أحدهما باللون الأبيض بـ "الخطين الحمر" وآخر أسود.

ولكن جاء القميص الذي غادر به لاعبو الزمالك مطار القاهرة أخضر اللون.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصة السعودية، الرياض في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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