"حفز الجميع".. حسين لبيب يصل مطار القاهرة لمرافقة بعثة الزمالك إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، استعداداً للسفر إلى المملكة العربية السعودية رفقة بعثة فريق الكرة لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وحرص رئيس النادي على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وتبادل الحديث الودي معهم وحرص على تحفيزهم قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي وأكد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز.

وفي نفس الوقت وصل كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، لمرافقة البعثة التي ستسافر إلى السعودية.

وستسافر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة عصر اليوم، ويترأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السعودية.

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