بعد نصيحة شريف إكرامي.. أحمد بلال: نصحناك من ٢٠ سنة إنك بتمارس مهنة مش مهنتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر لاعب الأهلي والمنتخب السابق أحمد بلال النصيحة التي وجهها حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي لقدامى اللاعبين بخصوص التصريحات الإعلامية.

وكتب بلال عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء دون ذكر اسم شريف إكرامي ولكن ربط متابعيه الاسم بتدوينته:"الكابتن الفيلسوف اللي بيوزع النصايح على قدامى اللاعبين شكرًا لنصيحتك الغالية وأكيد هنعمل بيها إحنا كمان نصحناك من ٢٠ سنة أنك بتمارس مهنة مش مهنتك بشهادة العربي والأجنبي ولسه إلى الآن مش واخد بنصيحتنا".

وأتم بلال تدوينته بقوله:"سعيد ومبسوط إنك لقيت مهنة ممكن تجيد فيها وهي التنظير على الآخرين إحنا خبرتنا وتاريخنا في الملاعب وإمكانياتنا تسمحلنا إننا نشيد وننتقد ونحلل وأنت أصبحت خبرتك وقدراتك أنك تقول رمضان كريم".

وكان شريف إكرامي قد كتب عبر حسابه بمنصة إكس أمس الإثنين بالتزامن مع تصريحات لأحمد بلال أثارت جدل بخصوص مباراة السوبر الأفريقي،:"نصيحة لقدامى لاعبي الأهلي والزمالك تصريحاتك الساخرة والاستهزاء بالمنافس لن تزيد من نجوميتك يمكن أن تثير اسمك في البرامج وتفرح بها السوشيال ميديا، لكن في الواقع هذا مجرد انعكاس لعقليتك السطحية وعقلك الفارغ ما قد يبدو لك تصفيقاً على السوشيال ميديا، يقابله في الواقع نظرات ازدراء من الكثيرين خارجها".

وأتم إكرامي تدوينته بقوله:"الرياضة في جوهرها تقوم على التنافس الشريف داخل الملعب والاحترام المتبادل خارجه، أعلم أن الحياة بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء مؤلم لكن رجاءً، إذا كنت تريد أن تعود للعمل أو أن يتذكرك الناس، حاول أن تجد طريقة أكثر احترامًا..أمثالكم من المفترض أن يكونوا النخبة الرياضية.. القدوة للجماهير ليس العكس".

وكان أحمد بلال، قد نفى مساء أمس ما نُسب له بخصوص الإساءة لنادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وقال بلال، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، مساء الإثنين، إنه لم يُقلل من نادي الزمالك: "هو قلعة كبيرة وقيمته كبيرة وله تاريخ وجماهيرية كبيرة وأقدر جماهيره".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه في بعض الأحيان يتم اختصار التصريحات فتصل بشكل غير لائق للجماهير، منوهًا إلى أنه كان يتحدث عن أداء فريق الزمالك آخر مباراتين.

وأتم اللاعب المعتزل تصريحاته بلفت الانتباه إلى أنه كان يتحدث عن إمكانية ظهور الزمالك بشكل جيد ضد الأهلي في السوبر.

وكان بلال قد قال خلال عبر قناة النهار: "مباراة السوبر الإفريقي أعتقد أنها ستنتهي قبل بدايتها لصالح الأهلي، في ظل مستوى الزمالك المتواضع للغاية".

وأضاف: "الزمالك بمستواه الحالي أعتقد أنه لن يسدد كرة على العارضة حتى في المباراة، ولو هذا هو المستوى الذي سيلعب به المباراة، فهو ليس في حاجة ليسافر إلى السعودية حتى لا يخسر بنتيجة كبيرة ونسبة فوز الأحمر 90%".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياضية بكأس السوبر الأفريقي.

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