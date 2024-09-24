شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يصطحب 4 أجانب فى جهازه الجديد لقيادة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطحب روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب الجديد 4 مساعدين أجانب فى جهازه بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وهم مدرب عام ومحلل أداء ومعد بدنى ومدرب حراس مرمى.

ومن المقرر أن يصل ميكالى القاهرة خلال الساعات المقبلة للاجتماع مع اتحاد الكرة وتحديد برنامج الاعداد للمرحلة المقبلة التى تشهد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب فى الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

وتوصل مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام لاتفاق نهائى مع البرازيلى روجيريو ميكالى لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم لاعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في حصد ميدالية أولمبية.