يوسف الجوهرى يستغل إجازة المصرى فى السفر لأمريكا قبل الاستعداد للدورى

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استغل يوسف الجوهرى، لاعب وسط النادى المصرى، فرصة حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 8 أيام قبل الاستعداد للموسم الجديد، فى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء الإجازة برفقة أسرته.

وقرر على ماهر منح لاعبيه راحة سلبية لثمانية أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2025/2024، والتي من المرجح انطلاقها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وتأهل النادي المصري إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على الهلال الليبي في دور الـ 32 بنتيجة 5-3، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة، حيث فاز الهلال الليبي في بنغازي بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز المصري بنفس النتيجة في الإسكندرية.

وتأهل دور المجموعات ستة عشر فريقًا جاءوا على النحو التالي..

المصري والزمالك من مصر، الملعب المالي، نهضة بركان المغربي، لواندا سول وبرافوز الانجوليين، قسنطينة واتحاد العاصمة الجزائريين، الصفاقسي التونسي، سيمبا التنزاني، أورابا يونايتد البتسواني، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، إنيمبا النيجيري، أسيك ميموزا الايفواري، جراف السنغالي.