شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر لاعبيه بقرار منع الرحيل فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن لاعبى الفريق المستمرة عقودهم مع النادى برفض رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرك المسئولون بالإسماعيلى أنهم وقعوا فى ورطة عندما تسرعوا مؤخرا فى بيع عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى لبيراميدز والأهلى والاستغناء بالمجان عن أحمد محسن وباسم مرسى وإيريك تراورى وعدم تمديد عقود الحارس محمد فوزي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقى ومحمد مخلوف دون الانتظار لحل أزمة فك حظر القيد فترة الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة للموسم الحالى.

وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت قرارا بإيقاف القيد لمدة ثلاثة فترات على النادى الإسماعيلى بسبب باقى مستحقات المدافع التونسى نور الزمان الزمورى.

ويسعى مسئولو النادى الإسماعيلى لسداد مستحقات اللاعبين الذين قاموا بشكوى النادي في عهد المجلس السابق برئاسة يحيى الكومي وهم جان موريل 900 ألف دولار، ونور الزمان الزموري 350 ألف دولار، وفراس شواط 800 ألف دولار، ومحمد بن خماسة 700 ألف دولار، وكارميلو 450 ألف دولار.

في سياق آخر يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الخميس المقبل، أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره الشهداء في الرابعة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، في أولى وديات الفريق ضمن فترة إعداد الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الإدارى للدراويش على مجموعة من الوديات للفريق لتجهيز اللاعبين استعدادا لخوض منافسات الجديد.

وفضل الجهاز الفنى المؤقت للفريق بقيادة أشرف خضر، على خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.