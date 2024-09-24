شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلى والزمالك فى افتتاح دورى الكرة النسائية 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة افتتاح دورى الكرة النسائية للموسم الجديد بمباراة بين الزمالك والأهلى فى الرابعة عصر يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة إلغاء مباراة السوبر للكرة النسائية بين وادى دجلة وتوت عنخ أمون، والتى كان من المقررا إقامتها الخميس المقبل.

على صعيد متصل، أكدت دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى أن شاهندة المغربي واصلت تشريف الكرة المصرية والتحكيم النسائى المصرى على الصعيد العالمى بأداء مقنع وثبات وكفاءة أهلتها لتدير مباراة فى المربع الذهبى لكأس العالم للكرة النسائية تحت 20 سنة بين أمريكا وهولندا.

وتابعت دينا الرفاعي: دليل دامغ على تطور كبير لابنة منطقة إسكندرية ولأفرع اتحاد الكرة التى تبذل جهودًا كبيرة للمساهمة فى تطوير اللعبة مع مجلس إدارة الاتحاد.

تابعت دينا الرفاعى أن المسئولية ليست سهلة لكن لدينا عناصر قادرة على تشريف الكرة النسائية دوليا وقاريا ونضع ثقتنا فى بناتنا دائما.

وكانت أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، تعيين الحكمة المصرية شاهندة المغربى لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا فى كولومبيا.