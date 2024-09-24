شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات خاصة فى حياة الجوكر أحمد فتحى بعد إعلان اعتزال كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية إعلان أحمد فتحى أحد أبرز نجوم الكرة المصرية الاعتزال بعد مسيرة كروية حافلة على المستويين الدولى والمحلى، نجح خلالها فى تسجيل اسمه بأحرف من نور فى سجلات تاريخ الكرة المصرية كأحد اللاعبين الكبار.

وفضل فتحى أن يختم مسيرته الكروية عقب التتويج مع بيراميدز ببطولة كأس مصر 2023-2024.

ويمتلك أحمد فتحى حياة خاصة برة الملعب يشارك جمهوره لحظات منها بصحبة زوجته وبناته على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى.



أحمد فتحى وزوجته نورا



أحمد فتحى و إبنته



أحمد فتحى و أسرته بصحبة النجم أحمد عز



أحمد فتحى و عائلته



أحمد فتحى و نصفه الحلو

وُلد الجوكر في 10 نوفمبر 1984 ويُعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر، بدأ مسيرته الاحترافية في نادى الإسماعيلى وانتقل إلى الأهلي في 2006، عُرف بقدرته على اللعب في أكثر من مركز مما جعله أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

وقدم أداءً رائعًا مع منتخب مصر وشارك في عدة بطولات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، خاض 134 مباراة دولية مع منتخب مصر وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

حصد كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا نسخة 2003، وشارك في كأس العالم 2018 وأولمبياد لندن 2012 وكأس القارات 2009.