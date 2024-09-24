شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يكشف شعار كأس السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف بشكل رسمى، اليوم الثلاثاء، عن الشعار الرسمى لنهائى كأس السوبر الأفريقى 2024، بين الأهلى غريمه التقليدى الزمالك فى تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.

الأهلي والزمالك

وأصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ملصقًا فريدًا ومصممًا خصيصًا للحدث، مستوحى من هوية كأس السوبر الأفريقى التى تم إطلاقها مؤخرًا وإعادة تسميتها.

ويظهر فى التصمم كأس السوبر فى الصدارة باعتباره بطل التصميم، إلى جانب العناصر الملونة للهوية الجديدة التى تسمح لشعارى الناديين بالظهور كمتنافسين على الكأس.

موعد مباراة السوبر الأفريقى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى

تنقل بى إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.