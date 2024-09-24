شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل السفير الإيطالى بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وخلال اللقاء تمت مناقشة توسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والبرامج التى تهدف إلى تنمية قدرات الشباب فى كلا الدولتين، وتعزيز دور الرياضة كأداة لتحقيق التفاهم الثقافى والتقارب بين الشعوب ونشر الألعاب الرياضية الإيطالية فى مراكز الشباب والأندية.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تنظيم الفعاليات المشتركة فى المجال الرياضى، واستضافة البطولات الدولية فى مصر، بالإضافة إلى التبادل الرياضى للمنتخبات المصرية فى مختلف الالعاب.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدعوة للسفير الإيطالى لعمل جولات مختلفة داخل مراكز التنمية الشبابية، وحضور افتتاح مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2 فى أكتوبر المقبل، ونزل شباب المنيا فى الشهر ذاته، ونزل شباب رأس سدر فى نوفبر المقبل.

وأكد وزير الرياضة على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في القطاعين الشبابى والرياضى لما لهما من دور استراتيجي في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه أعرب السفير الإيطالي عن تقديره العميق للعلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن رغبة إيطاليا في تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات التي تدعم تطوير الشباب والنهوض بالقطاع الرياضي، كما تقدم بمقترح لوزير الرياضة لنشر رياضة "الباسكن" والتي لها شعبية في ايطاليا في مصر وهي رياضة تجمع بين ذوي الهمم و الاصحاء في نفس الفريق.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بالطفرة الإنشائية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

حضر اللقاء مارتينو ميللي رئيس الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي الدولي ولفيف من قيادات الوزارة.