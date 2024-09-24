شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى مرانه قبل السفر إلى السعودية استعدادا للسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادى، قبل السفر عصر اليوم إلى السعودية استعداداً لخوض مباراة الأهلي فى السوبر الأفريقى.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدنى، خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق بسبب السفر إلى السعودية اليوم.

وبعد ذلك ركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلى.

وحرص المدير الفنى على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء لتلافى تكرارها في المباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلى مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجارى على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التى ستسافر إلى السعودية اليوم .