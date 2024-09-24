شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض المُجازفة فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، المُجازفة وإجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي والتي ستقام بالسعودية.

وينوي كولر الدفع بنفس العناصر التي شاركت خلال الفترة الأخيرة مع الفريق دون اللجوء إلى آي مفاجآت أو تغييرات في التشكيل ، حيث يُفضّل الاستعانة بالوجوه القديمة.

على صعيد متصل، تقرر سفر الأهلي إلى السعودية غداً الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.