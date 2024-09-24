شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والمغرب فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لناشئى اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى محمد عبد السلام مواجهة مهمة أمام نظيره المغربى، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس حتى 26 سبتمبر الجارى.

موعد مباراة مصر والمغرب

تقام مباراة مصر أمام المغرب فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت تونس، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

تأهل منتخب ناشئي اليد إلى نصف النهائي بالفوز على كينيا بنتيجة 55-14 فى ربع النهائى أمس الاثنين.

وحقق منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد الفوز على نظيره الجزائرى بنتيجة 42-22، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين.

كما حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.