شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا جاهز لقيادة وسط الزمالك أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

تأكدت جاهزية نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبل بالسعودية.

وكان دونجا قد تعرض للإصابة بكدمة فى كاحل القدم خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الشرطة الكينى فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك دونجا فى تدريبات الزمالك خلال الساعات الماضية بعد التأكد من سلامته وقدرته على المشاركة مع الفريق فى مباراة السوبر.

وتضم قائمة الزمالك فى السعودية كلا من محمد صبحي - محمد عواد، محمود الشناوي في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش" ، حسام عبد المجيد ، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، محمود بنتايك.

وفى خط الوسط نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي ، أحمد مصطفى "زيزو" ، كونراد ميشالاك وعلى مستوى الهجوم سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" معهم في السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.