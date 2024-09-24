شكرا لقرائتكم خبر عن والده حكم سابق.. اعرف معتز الشلمانى حكم لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة، بالعاصمة السعودية الرياض على ملعب المملكة أرينا.

ويدخل النادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي متوجاً بدوري أبطال أفريقيا، بينما توج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولد معتز الشلماني لأسرة رياضية بامتياز، فوالده الحكم السابق عبد الحكيم الشلماني، وشقيقه الحكم أحمد الشلماني، حيث دخل الشقيقان مجال التحكيم فى عام 2009 وأصبحا حكمين دوليين منذ قرابة ثلاث سنوات ليسيرا على نهج والدهما، ويتألقا في ميدان التحكيم المحلي، بل وسجلا حضورهما في ميدان التحكيم الدولي، حيث أدارا العديد من المباريات الدولية على صعيد بطولات الأندية الأفريقية وضمن تصفيات كأس أفريقيا وكأس العالم.

يعتبر جمهور النادي الأهلي الشلماني "وش السعد" عليهم حيث إنه أدار مباراتين للفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، أما الزمالك فلم يكن له حظ مع هذا الحكم فبنفس البطولة بدور المجموعات 2023، خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري.