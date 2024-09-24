شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الأهلى بلائحة ومكافآت بطولة إنتركونتيننتال قبل مواجهة العين والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى بلائحة بطولة "كأس إنتركونتيننتال"، حيث تلقى مسئولو القلعة الحمراء تأكيدات من نظرائهم فى فيفا بشأن لائحة البطولة، وكذلك المكافآت المالية وغيرها من التفاصيل الخاصة بالبطولة العالمية.

وتلقى الأهلى خطاباً رسمياً من "فيفا" يُفيد بأن الفائز من مباراته أمام العين سيحصل على مليونى دولار، وطلب الأهلى من الجهات المعنية حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة العين، نظراً لأهميتها الكبرى أمام بطل الإمارات وآسيا.

ويلعب الأهلى مع العين الإماراتى على مليونى دولار فيما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

ومنح "فيفا" قطر حق استضافة نهائيات البطولة العالمية أيام 11 و14 و18 ديسمبر المقبل، كما تقرر أن تحمل البطولة اسم كأس القارات للأندية FIFA.

من ناحية أخرى تقرر سفر الأهلى إلى السعودية غداً الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.