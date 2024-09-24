شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص 4 لاعبين فى المشاركة مع الأهلى بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه رباعى الأهلى خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد ويوسف أيمن وأشرف دارى شبح الغياب عن تشكيل الفريق فى مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقى، والتى ستقام بالسعودية.

ولا يميل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر إلى الاستعانة الرباعى السابق فى مباراة الزمالك بسبب غيابهم عن حساباته الفترة الأخيرة وعدم جاهزيتهم الفنية للمباراة.

على صعيد متصل تقرر سفر الأهلى إلى السعودية غداً الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك فى الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبى الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.