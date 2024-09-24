"مستعدة في مدرجات المملكة أرينا".. كاف يوجه رسالة لجماهير الزمالك السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم كاف، على توجيه التحية لجماهير الزمالك، قبل مباراة السوبر الأفريقي المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ببطولة السوبر الأفريقي، في المملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، صور لجماهير الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وكتب: "إبداع الفرسان يضيء المدرجات.. جماهير الزمالك مستعدة لمساندة فريقها في مدرجات ⁧المملكة أرينا".

وتتوجه بعثة الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل الاستعداد للمباراة الهامة.

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