شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم قبل السفر للسعودية غداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين تحضيراً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي، بعد غلق ملف مباراتي جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات، حيث سيضع برنامجا خاصا بمواجهة السوبر الأفريقي.

ويعكف كولر على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، خاصة مباراتيه أمام الشرطة الكيني في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، من أجل الوقوف على خطة لعب الفريق الأبيض تحت البرتغالي جوزيه جوميز وطريقته في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في رسم خططه الفنية.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية غداً الأربعاء، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.