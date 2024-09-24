شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض الجزائرى سفيان فيجولى والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لضم لاعب جزائرى خلال الميركاتو الصيفى وهو سفيان فيجولى، وذلك بعد انتهاء عقده مع كاراجومروك التركي، حيث تواصل الزمالك مع اللاعب في ظل خبراته بالملاعب.

واستطلع الزمالك رأى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق فى ضم اللاعب، وأبدى رغبة فى ضم فيجولى، مطالباً بالتعاقد معه مع الترحيب بانضمامه للزمالك.

وتعاقد نادى الزمالك مع العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، وهم محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، بالإضافة إلى محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.



