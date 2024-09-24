شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يجهز جنش للعودة إلى حراسة مرمى الفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني لمودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، برنامجاً تأهيلياً لتجهيز محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، للعودة إلى حراسة عرين الفريق فى بداية الموسم الجديد بعد تعافيه من الإصابة.

وكان جنش قد تعرض لإصابة خلال مباراة مودرن سبورت أمام الجونة في يونيو الماضى والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة، حيث تجددت إصابته خلال فترة التأهيل، حيث خضع لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور أشرف محرم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق سلسلة من المباريات الودية خلال معسكر برج العرب الجاري استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.