أحمد سالم: الفرص متساوية بين الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد سالم متحدث نادي الزمالك مع الاعلامي كريم رمزي المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية:

نعم هناك اعتراض من جانب ادارة نادي الزمالك وتحفظات على الحكم الليبي المشارك في ادارة مباراة السوبر الافريقي حتى يخرج اللقاء بالشكل الافضل في السعودية ، ونتمنى ان نأخذها في الاعتبار لكننا لم نخاطب "الكاف" رسميا

مجلس ادارة الزمالك سيدرس غدا مخاطبة الاتحاد الافريقي بشأن الاعتراض على الحكم الليبي.. وفريق الزمالك مستعد جيدا والصفقات الجديدة مندمجة مع الفريق وثقتنا كبيرة والاسماء الكبيرة في الفريق وجمهور الزمالك يساند فريق بقوة قبل مواجهة الاهلى وكانت هناك جلسة من الكابتن حسين لبيب مع اللاعبين

الفرص متساوية بين الزمالك والاهلي في المنافسة على التتويج بلقب السوبر الافريقي.. ملعب مباراة السوبر سعته ليست كبيرة ولكن نتمنى ان تمتلأ المدرجات بجماهير الزمالك واتمنى ان يجلس كل جمهور في مقاعده المخصصة له والا يتسلل احد لمقاعد جماهير النادي المنافس