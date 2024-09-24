مدرب المصري البورسعيدي: حققنا مكسب صعب بتأهلنا لدور المجموعات بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد عبدالكريم مدرب عام فريق المصري البورسعيدي مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الاولى المصرية:

ايهاب جلال شخصية نادرة في عالم كرة القدم وربنا يصبر أهله على رحيله

فريق المصري حقق مكسب صعب وتأهلنا لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية .. وقدمنا مباراة جيدة رغم الاخطاء المكررة التي وقعنا فيه لكنه فوز مهم

قمنا بتدعيم صفوفه جيدا قبل بداية الموسم الجديد ، ومجلس ادارة المصري برئاسة كامل ابوعلي لم يتأخر عن الفريق

عمرو موسي لاعب خلوق ومميز كرويا ومن قادة فريق المصري واتمنى له التوفيق في حياته الكروية ورحيله فني ولم يصدر عنه اي مشكلة خلال فترة تواجده مع المصري

قرار الاهلي بالاعتذار عن المشاركة في بطولة كاس مصر كان قرارا صائبا لاراحة لاعبيه .. ودوري الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية