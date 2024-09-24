أحمد عيد عبد الملك : من الصعب مشاركة أشرف داري في قمة السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك لها طابع خاص، وتظل ديربي قوي بين الناديين الكبيرين، مشيرًا إلى أن مواجهة الديربي ستظل تحظى بالاهتمام الجماهيري والاعلامي الكبير.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني سيدخل مواجهة الزمالك بنفس التشكيلة الأساسية باستثناء وجود ياسر إبراهيم بدلا من عبدالمنعم، ويحيى عطية الله في مركز الظهير الايسر، بالإضافة للعناصر الآخرى التي تمتلك خبرات كبيرة".

وأضاف: "أشرف داري لا زال منضم للأهلي وغاب عن مواجهتي جورماهيا الكيني بسبب الاصابة، ومن الصعب المغامرة بالمدافع المغربي والدفع به بشكل أساسي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبين مميزين وثنائي دولي، وبجوارهم محمد هاني ويحيى عطية الله، ولا يوجد هناك أي مفاجأة متوقعة بالنسبة لتشكيلة كولر".

وواصل: "حسام عبدالمجيد من العناصر الدفاعية الجيدة ويظهر جيدا في المباريات الكبرى بمستوى أفضل، والزمالك لن يلعب بضغط عالٍ على الأهلي ولذلك اعتقد ان حسام عبدالمجيد سيظهر بمستوى مميز، والفريقين سوف يسعيان لاستغلال المساحات.. وكولر يترك الكرة في بعض الاحيان لمنافسه، من أجل استغلال أي ثغرة للتسجيل".