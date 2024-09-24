وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهاز البرازيلي غير صحيحة 

ياسر رشاد - القاهرة - نفى كاريو زيلر وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005، ما يتردد عن الأرقام المنتشرة في عقود جهاز المدرب البرازيلي في اتفاقه مع الاتحاد المصري.

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وتابع كاريو خلال تصريحات لبرنامج "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "غير صحيح ما يتردد عن حصول الجهاز المعاون على 25 ألف دولار أو طلب المدرب 10 آلاف دولار شهريًا بدل سكن، هذا أمر جنوني لا يُصدق".

واختتم وكيل ميكالي: "المدير الفني يتواجد حاليًا في البرازيل وسوف يصل خلال أيام قليلة، وهو سعيد باستمراره في الكرة المصرية لاستمرار مشروعه".