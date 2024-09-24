أشرف خضر يكشف كواليس توليه القيادة الفنية للإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أشرف خضر المدير الفنى المؤقت لفريق الاسماعيلي مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الاولى المصرية:

جمهور الاسماعيلي دائما يساند فريقه لكن هناك مجموعة صغيرة يهاجموني ومعترضين على تواجدي كمدير فني مؤقت لفريق الكرة

وانا حزين جدا بسبب هذا التجريح ، لكن انا ابن النادي الاسماعيلي ومتعودين على مثل هذه الامور .. وانا لا اطمع في شئ وتحملت الكثير ، والفريق يحتاج حاليا المساندة خصوصا ان لدينا ازمة قيد

وسأحاول تقديم فريق الاسماعيلي في افضل جاهزية للمدرب الجديد الذي ستتعاقد معه مجلس ادارة النادي.. وما كان يفعله ايهاب جلال مع لاعبي الاسماعيلي لن ينساه احد وكانت امنيته ان يكون الاسماعيلي في افضل حال