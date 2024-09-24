شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير رفاعى مع الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

مازال الغموض يسيطر على مصير أحمد رفاعى، لاعب فريق الكرة بنادى الزمالك، بعد تمسك الأبيض بإعارته فقط إلى غزل المحلة وليس البيع بشكل نهائي، حيث يرغب المحلة فى ضم اللاعب عن طريق الشراء، فى الوقت الذى يرغب فيه الزمالك فى انتقال اللاعب على سبيل الإعارة فقط لإكسابه المزيد من الخبرات ثم عودته مرة أخرى لصفوف الأبيض.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك مصير رفاعى خلال الفترة المقبلة سواء بالموافقة على بيعه للمحلة أو اعارته إلى أحد أندية الدورى.

كما اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم صفقة أحمد كالوشا لاعب الفريق الأول بنادى إنبى لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، وذلك بعد تم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للأبيض.

وأكد مصدر لليوم السابع أن اللاعب أبلغ مسئولى الزمالك برغبته فى الانضمام للأبيض، إلا أن كالوشا لم يتسلم الاستغناء الخاص به من نادى إنبى حتى الآن، وهو ما يعطل انضمامه للزمالك حتى الآن.

وكان نادى إنبى عرض على الزمالك ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم أي حتى انتقالات يناير فقط، في ظل تمسك انبى باللاعب والحاجة إلى إمكانياته خلال الفترة المقبلة، وهو ما رفضه الزمالك خاصة أن مسئولي الأبيض يرغبون في ضم كالوشا على سبيل الإعارة لمدة عام مع بند بأحقية الشراء.