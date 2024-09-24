شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة بودابيست للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بودابيست للاسكواش، التي تستضيفها المجر خلال الفترة بين 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 30 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 3 لاعبين مصريين وهم: ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، وعمر مسعد.

ويترقب البطل المصري الصاعد محمد زكريا التقدم في التصنيف العالمي الجديد للاسكواش، والمقرر صدوره فى الأول من أكتوبر المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، ومن المقرر أن يتقدم زكريا من المركز 58 إلى المركز 49، متخطيا 9 مراكز ليقتحم قائمة التوب 50 بعد تتويجه ببطولة كأس ناش للاسكواش.

وتوج محمد زكريا ببطولة كأس ناش للاسكواش، التي استضافتها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.