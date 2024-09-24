ملف الخليج 365.. قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي.. أزمة أحمد فتوح بالسوبر الأفريقي.. وسرقة حسام غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

"محدش يخوفنا".. لاعب العين الإماراتي يتحدث عن مواجهة الأهلي بكأس إنتركونتيننتال

تحدث خالد البلوشي، لاعب فريق العين الإماراتي، على مواجهة الأهلي المقبلة، في بطولة كأس إنتركونتيننتال، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"بينهم صفقة جديدة".. استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

ويغيب عن الزمالك في مباراة الأهلي بكأس السوبر الأفريقي لأسباب فنية وأخرى للإصابة 10 لاعبين، للتعرف عليهم.. اضغط هنا

اللجنة الأولمبية تكشف تفاصيل أزمة سفر أحمد فتوح لمواجهة الأهلي (فيديو)

كشف المستشار القانوني للجنة الأولمبية، محمد الأسيوطي، تفاصيل أزمة سفر لاعب الزمالك أحمد فتوح لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم.. أحمد فتحي مع هنري.. أيمن حفني في الزمالك.. وحمدي ضد تريزيجيه

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال آخر 24 ساعة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاهدتها.. اضغط هنا

"بينهم الونش وبنتايك".. الزمالك يُعلن قائمته لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستُغادر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي، للتعرف عليها.. اضغط هنا

موعد سفر الأهلي إلى السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

يواصل فريقا الأهلي والزمالك خلال الفترة الجارية تحضيراتهما الفنية؛ استعداداً لمواجهتهما المنتظرة في نهائي كأس السوبر الأفريقي، للتعرف على موعد سفر الفريقان.. اضغط هنا

الزمالك يبدي تخوفه من حكم لقاء الأهلي في السوبر الأفريقي ويطالب بتغييره

أبدى المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، تخوفه من حكم مباراة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي وطلب تغييره، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

الأهلي يُعلن سرقة حسابات حسام غالي

أعلن النادي الأهلي سرقة الحسابات الشخصية لعوض مجلس إدارته حسام غالي عبر منصتي إكس وانستجرام، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رسميًا.. لافيينا يُعلن ضم مهاجم الزمالك السابق

أعلن نادي لافيينا ـ الذي ينشط في دوري المحترفين ـ التعاقد بصورة رسمية مع مهاجم نادي الزمالك ووادي دجلة السابق محمد سامح، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"الحياة بعد الاعتزال مؤلمة".. شريف إكرامي يوجه رسالة شديدة اللهجة لقدامى لاعبي الأهلي والزمالك

وجه حارس مرمى نادي بيراميدز، شريف إكرامي، رسالة شديدة اللهجة للاعبي الأهلي والزمالك القدامى، للاطلاع على الرسالة.. اضغط هنا