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لاعبو كرة قدم خطفوا الأنظار بعد الظهور مع زوجاتهم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

جرت العادة أن يخطف نجوم كرة القدم الأنظار داخل المستطيل الأخضر ولكن الأمر لم يصبح يقتصر على داخل الملعب.

مع انتشار السوشيال ميديا أصبحت صور نجوم كرة القدم خارج الملعب تلقى رواجاً كبيرًا خاصة تلك التي يظهرون بها مع زوجاتهم.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي عبر الألبوم أعلاه أبرز صور نجوم المصرية مع زوجاتهم خارج الملعب لمطالعة الصور شاهد الألبوم أعلاه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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