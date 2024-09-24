الامارات | قراءة أيسايلا حسمت نقاط خورفكان أمام العروبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مباراة خورفكان والعروبة عن جوانب تكتيكية أسهمت في فوز الأول 2-1، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ أثرت التغييرات الفنية لمدربي الفريقين بشكل مباشر في نتيجة المباراة، إضافة إلى التركيز العالي والحفاظ على الانسجام المطلوب خلال دقائق المباراة.

وكان الفريقان قريبين من تقاسم النقاط، لولا قراءة مدرب خورفكان الروماني أيسايلا التي حسمت النتيجة، وفيما يلي أبرز المشاهد الفنية التي أسهمت في كسب نتيجة المباراة.

ورقة ماتيوس

نجح مدرب خورفكان الروماني أيسايلا في تغيير فني بدخول اللاعب البرازيلي ماتيوس في الدقيقة 70، الذي أسهم في تعزيز هجمات «النسور»، وتسجيل هدف الفوز.

مدرب العروبة

فرّط فريق العروبة بسيطرته على مجريات المباراة بعد الدقيقة 82، عندما قام مدرب العروبة البرتغالي برونو بيريرا بتغييرات في التشكيلة لم تكن موفقة بإخراجه اللاعبين الكاميروني غابريل كاك والإيراني محمد رضا، ما خفف من الضغط على «النسور»، وسمح للاعبي خورفكان بتنظيم هجمات خطرة حققت هدف الفوز.

تركيز الدقائق الأخيرة

فرّط العروبة بفرص عدة أمام المرمى، في أفضل مبارياته فنياً في الموسم الحالي، ودفع ثمنها فقدان نقاط المباراة، إضافة إلى تراجع التركيز في الدقائق الأخيرة التي مهّدت لعدم مراقبة أفضل لاعبي المباراة البرازيلي ماتيوس الذي صنع هدف الفوز.

تجاوز الأخطاء

نجح نادي خورفكان في تجاوز الأخطاء السابقة التي وقع فيها، وأبرزها مراقبة نقاط القوة لدى الفرق المنافسة، ومنها في مباراته قبل الأخيرة أمام الوحدة، واستثمار التسجيل من أنصاف الفرص.

مستويات عالية

كشفت المباراة عن مستويات فنية عالية، تؤكد أن الفريقين سيكون لهما دور فني جيد، وأنهما سيتمكنان من تحقيق انتصارات عدة لما قدمه اللاعبون من مرود فني عالٍ، ما يؤكد أنهما بحاجة للقليل من الوقت لتحقيق النتائج الإيجابية.