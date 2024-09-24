شكرا لقرائتكم خبر عن دلفى مع الزمالك.. والأهلى أمام سبورتنج فى البروفة الأخيرة لـ"السوبر جلوب" والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى الجولة الثانية من دورى محترفين كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد 6 مواجهات.

وتشهد الجولة الثانية لقاءات بين كل من، دلفى مع الزمالك وسبورتنج مع الأهلى وهليوبوليس مع الجزيرة والطيران مع القناة وطلائع الجيش مع الزهور والمعادى مع أصحاب الجياد.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق أمس والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر انطلاقه 27 من نفس الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.