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من بينهم الونش.. الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستُغادر إلى لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وشهدت القائمة تواجد مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش"؛ لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء، فيما تواجد الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك بعد ما ترددت شائعات عن عدم ضم جوميز له في القائمة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية بكأس السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويترأس حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء؛ استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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