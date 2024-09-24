شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية: الزمالك أرسل اسم فتوح للسفر للسعودية وطلبنا إقرارا قانونيا لاعتماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية، أنه لم يتم رفض سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للسعودية.

وقال الأسيوطي، خلال مداخلة مع برنامج ملعب بقناة أون تايم سبورت: "في موقف فتوح كان لا بد من الزمالك إقرار مسؤولية قانونية بسفر اللاعب وعرض الأمر على الوزارة".

وتابع محمد الأسيوطي: "الزمالك أرسل الكشف به أحمد فتوح ولكننا طالبناه أيضًا بوجود إقرار قانوني فقط، ولو أرسل هذا الإقرار سوف أعتمد سفره".

وأضاف المستشار القانوني: "الزمالك بعد ذلك أرسل كشفا آخر وكان خاليا من اسم اللاعب، ولكن حال إرسال الإقرار كان بكل تأكيد سوف يتم اعتماده".

فيما قال اللواء شريف القماطي عضو اللجنة الأولمبية المصرية، إن نادي الزمالك لم يرد على طلبات اللجنة بشأن أحمد فتوح خلال الساعات الماضية.

وأضاف اللواء شريف القماطي، خلال تصريحات تليفزيونية: "أرسلنا لنادي الزمالك لمعرفة الوضع القانوني لفتوح.. اللاعب خرج بكفالة ولا نعلم وضعه القانوني، وطلبنا إثبات ذلك من الزمالك بأحقيته في السفر؛ ولن نوافق على استخراج قرار وزاري يتضمن اسمه قبل توضيح موقفه من جانب ناديه".

وأضاف: "القرار يخرج من اللجنة الأولمبية ويتم اعتماده من جانب وزارة الشباب والرياضة، لذلك طلبنا إثبات رسمي من نادي الزمالك بموقف اللاعب القانوني من السفر".

واختتم: "الزمالك أرسل لنا قائمة أولية يتواجد بها أحمد فتوح ومن ثم تم إرسال قائمة جديدة بدونه، بسبب طلبنا بإرسال ما يفيد بموقف فتوح القانوني".