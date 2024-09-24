اللجنة الأولمبية تكشف تفاصيل أزمة سفر أحمد فتوح لمواجهة الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف المستشار القانوني للجنة الأولمبية، محمد الأسيوطي، تفاصيل أزمة سفر لاعب الزمالك أحمد فتوح لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وقال الأسيوطي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أرسل الزمالك قائمة السفر الخاصة بالفريق والتي شهدت تواجد أحمد فتوح أمس الأحد".

وأضاف: "طلبنا من الزمالك توضيح موقف اللاعب القانوني مع تحملهم مسؤولية سفر أحمد فتوح القانونية كاملة".

وتابع: "أرسل لنا الزمالك اليوم الإثنين، قائمة سفر جديدة لا يوجد بها أحمد فتوح".

ويلاقي الزمالك منافسه الأهلي يوم الجمعة المقبل، لتحديد الفائز بكأس السوبر الأفريقي 2023/24.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات مطروح قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، مع تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر.

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