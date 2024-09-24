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تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل صوبّ ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض؛ حيث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وستُنقل المباراة على عدد من القنوات بينها أبو ظبي المفتوحة التي سبق ونقلت مباريات الزمالك والأهلي بدور الـ 32 من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة هو 12091 معدل استقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500 بينما معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض الزمالك بصفته بطلاً للكونفدرالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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