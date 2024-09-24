حظر إعلامي على لاعبي القطبين قبل قمة السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة على فرض حالة من الحظر الإعلامي على لاعبي القطبين قبل قمه السوبر الافريقي المقرر اقامتها مساء الجمعه المقبل بالمملكه العربيه السعودية على ملعب الأول بارك.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "الأهلي والزمالك فرضا على لاعبيهم حالة الحظر الاعلامي، لكن المتحدث الرسمي للنادي الأبيض خرج بتصريحات يؤكد رفض ناديه وجود الحكم الليبي معتز الشلماني في إدارة لقاء السوبر الإفريقي.

وواصل الشلماني سبق وأن أدار نهائي إفريقيا أمام الوداد 2023 وكانت هناك حالة جدلية بطرد عطية الله لاعب الفريق المغربي وقتها".