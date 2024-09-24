توفيق السيد: تمنيت حكام مصريين للقمة الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، كانت تستحق وجود حكم من الصفوة لإدارتها، بالرغم من إجادة وأمانة معتز الشلماني ولكنه لا يدير مثل هذه المباريات.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أعلم أن المباراة تحت مظلة الكاف، ولكنهم في النهاية فريقين من مصر، لماذا لا يتم تعيين حكم مصري".

وأضاف توفيق السيد: "كنت أتمنى أن يكون هناك طاقم تحكيم مصري، وأمين عمر كان الأفضل والفريقين كانوا سوف يخافوا على سمعة مصر".

واختتم: "محمود بسيوني بنسبة 100% لتعويض إبراهيم نور الدين في القائمة الدولية للحكام بعد اعتزاله، وهو من أبرز الحكام في آخر موسمين".