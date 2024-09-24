قائمة الأهلي المسافرة للسعودية استعدادًا للسوبر الأفريقي 

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن الأهلي سيسافر مساء الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر الافريقي.

إقرأ أيضًا..

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اتكلمنا مع حضراتكم عن قائمة الأهلي في وقت سابق وقولنا أن كولر استقر على ١٧ لاعب وحاطت ٥ لاعبين يختار منهم ٣".

وتابع:" كولر قرر أن تكون قائمة الأهلي مكونة من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي محمود عبد المنعم كهربا.

واختتم الغندور :" مارسيل كولر استبعد عمر الساعي ويوسف أيمن من القائمة النهائية للسوبر الأفريقي".