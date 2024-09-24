شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية: رفضنا سفر أحمد فتوح للسعودية بسبب عدم وضوح موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف القماطي عضو اللجنة الأولمبية المصرية، إن نادي الزمالك لم يرد على طلبات اللجنة بشأن أحمد فتوح خلال الساعات الماضية.

وأوضح اللواء شريف القماطي، خلال تصريحات تليفزيونية:" أرسلنا لنادي الزمالك لمعرفة الوضع القانوني لفتوح.. اللاعب خرج بكفالة ولا نعلم وضعه القانوني وطلبنا إثبات ذلك من الزمالك بأحقيته في السفر؛ ولن نوافق على استخراج قرار وزاري يتضمن اسمه قبل توضيح موقفه من جانب ناديه".

وأضاف:" القرار يخرج من اللجنة الأولمبية ويتم اعتماده من جانب وزارة الشباب والرياضة، لذلك طلبنا إثبات رسمي من نادي الزمالك بموقف اللاعب القانوني من السفر".

واختتم :"الزمالك أرسل لنا قائمه أولية يتواجد بها أحمد فتوح ومن ثم تم إرسال قائمة جديدة بدونه، بسبب طلبنا بإرسال ما يفيد بموقف فتوح القانوني".