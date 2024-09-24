شكرا لقرائتكم خبر عن الويشى يوقع لجنوب سيناء لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو جنوب سيناء الذى ينافس بدورى القسم الثانى ب مع رضا الويشى مهاجم لافيينا السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، في إطار تدعيم الجانب الهجومى بشكل جيد قبل انطلاق الموسم.

وتعاقد جنوب سيناء مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد تعاقد الفريق مع سعيد عبد العزيز كمدير فني للفريق وشريف شعبان كمدير للكرة.

يأتي ذلك في إطار رغبة راعى الفريق في المنافسة على الصعود لدورى المحترفين وعدم الهبوط للدرجة الثالثة.

من ناحية أخرى ينطلق دورى المحترفين فى السابع من أكتوبر المقبل، بينما ينطلق دورى القسم الثانى ب فى العاشر من أكتوبر المقبل والذى سيشهد صراعا بين أكثر من فريق لتحقيق حلم الصعود للمحترفين.