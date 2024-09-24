شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع صانع ألعاب الترسانة وبنها السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو القناة الذى ينافس بدورى المحترفين مع مودى شلاطة لاعب بنها السابق والذى تمت إعارته خلال الموسم المنقضى للترسانة، وشهدت فترة تألقه، مما أدى إلى لدخول العديد من الأندية في مفاوضات جادة معه من أجل التعاقد معه بعد انتهاء إعارته للشواكيش.

ونجح شلاطة مع الترسانة بشكل قوى ولفت الأنظار خلال مباريات دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، بعدما أحرز هدفين للشواكيش في سبورتنج في المباراة التي انتهت لصالح فريقه بثلاثية نظيفة.

ويقود القناة فنيا أحمد العجوز نجم الإسماعيلى الأسبق، الذى نجح فى بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة بعد موسم سيئ قضاه الفريق الموسم المنقضى.