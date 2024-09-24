شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهدد بفرض غرامات مالية حال كسر الحظر الإعلامى قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

حذر مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق من توقيع غرامات مالية حال كسر الحظر الإعلامي المفروض من قِبَل مسئولي القلعة الحمراء والجهاز الفني، من أجل فرض حالة من التركيز الشديد والاستعداد القوي لمباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك الغريم التقليدي يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

وفرض الأهلي حظرا إعلاميا على لاعبيه وطالبهم بعدم الحديث في أي وسيلة إعلامية أو استخدام وسائل الواصل الاجتماعي حتى الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي، منذ الانتهاء من احتفالات التتويج بلقب درع الدوري المصري.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلى تكليف محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء، لخوض مباراة السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها الجمعة المقبل بملعب المملكة «أرينا» بمدينة الرياض.

وقام الغزاوي بالتنسيق مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.