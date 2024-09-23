طبيعة إصابة رودريجو نجم مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن ضربة قاضية تلقاها فريق مانشستر سيتي، بشأن إصابة لاعبه الإسباني الدولي رودريجو هيرنانديز الملقب بـ رودري.

وسقط رودري أرضا بعد 15 دقيقة من انطلاق مباراة آرسنال، والتي أقيمت أمس الأحد وانتهت بنتيجة التعادل (2-2)، وشارك بدلًا منه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وأشارت عدة تقارير، إلى أن إصابة رودري تبدو كبيرة، وسيغيب عن مانشستر سيتي لفترة ليست بالقصيرة، مع وجود احتمالية لانتهاء موسمه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشخيص النهائي لإصابة رودري سيصدر خلال ساعات، وسيتم تأكيد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رودري يتواجد حاليًا في مدريد، للخضوع لفحوصات طبية، كما يخطط لزيارة العديد من المتخصصين لاتخاذ القرار المناسب بشأن العملية الجراحية.

وسقط رودري أرضا بعد 15 دقيقة من انطلاق مباراة آرسنال، والتي أقيمت أمس الأحد وانتهت بنتيجة التعادل (2-2)، وشارك بدلًا منه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.